Si aprono voragini lungo via Einaudi Verso l’accordo tra Comune e porto

Benvenuti sul pianeta dove a terra ci sono crateri e non strade. Via Einaudi, in piena area portuale, il tratto stradale –assieme a via Conca – ridotto nelle condizioni peggiori, dove il transito continuo dei mezzi pesanti ha scavato delle buche fuori misura e fuori controllo. Circolare lungo quel tratto di strada, poche centinaia di metri, dagli ex cantieri Morini fino alla rotatoria sotto il bypass, è un terno a lotto. Specie per chi vi si avventura con un veicolo normale, pensiamo a una macchina o un furgoncino, o addirittura in sella a uno scooter. O si conoscono i trabocchetti di quel pezzo di manto stradale dissestato, altrimenti si rischia di fare seri danni a pneumatici e telai. L’altro ieri in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini, ha dovuto rispondere in merito alla situazione terribile di via Mattei, alla Zipa del porto, ma osservando il quadro di via Einaudi le cose sono nettamente peggiori. Sempre nella stessa seduta Manarini ha affermato che è in corso un dialogo con l’Autorità portuale dorica per arrivare a una bozza di convenzione che di fatto obbliga la stessa a coprire i costi degli interventi di ripavimentazione per il 90% dei capitoli di spesa. Dalla sede dell’Authority è arrivata una conferma in tal senso. L’accordo sarebbe vicino e dunque dalla firma della convenzione poi dovrebbero partire gli interventi reali. Il tempo è tiranno perché il caos c’è adesso e tra pochi mesi sarà tempo di riattivare la stagione turistica in vista dell’estate. Nell’area del Mandracchio la situazione è difficile, l’asfalto è costellato di buche, alla rotatoria davanti allo scalo Marotti e poi in prossimità del mercato ittico, dell’ex fiera della pesca fino agli ex cantieri Morini. Qui la strada imbocca via Einaudi e inizia il quadro dell’assurdo. In alcuni punti le devastazioni dell’asfalto sono tali che i mezzi devono fermarsi, entrare nella buca a passo di lumaca e fare la stessa cosa con tutti gli pneumatici, con calma, per poi riprendere a marcia. Quasi non riuscivamo a credere che una strada potesse essere in simili condizioni. Per non parlare delle stradine attigue, via Ancona e via del Lavoro dove le condizioni del manto sono ancora peggiori se possibile.