Si arrampica sui tubi e vola per tre metri

Si arrampica sui tubi del gas per raggiungere la casa di un amico che è in carcere ma fa un volo di tre metri. E’ successo domenica sera, in via Flaminia. A precipitare nel vuoto è stato un 45enne italiano che è stato poi soccorso dal 118 e portato in ospedale da una ambulanza per un politrauma. A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno chiamato la polizia. Il 45enne ha detto che non era la prima volta che entrava in quella maniera nell’abitazione. Per farlo si è servito di un cassonetto, ci è salito sopra poi usando i tubi del gas si è arrampicato per raggiungere il balcone dell’appartamento ma ha perso l’equilibrio.