Si avvicina l’XMasters, la novità di quest’anno è l’Hero Battle Cup

Partito il countdown per l’11esimo edizione del 105XMasters, l’evento in programma dal 15 al 23 luglio sulla spiaggia di velluto. Novità assoluta dell’edizione 2023: sabato 15 e domenica 16 faranno tappa a 105XMasters gli atleti della Hero Battle Cup, competizione di pattinaggio freestyle dove si sfideranno atleti provenienti da Taiwan, Polonia, Ucraina e Arabia, che gareggeranno nelle specialità Classic e Battle nelle categorie Junior e Senior. Il primo weekend prevede inoltre l’ottava edizione di XMasters Cross Challenge, una gara dalla durata di due giorni capace di trasformare l’arena di sabbia in un vero e proprio palcoscenico per oltre 100 atleti suddivisi in 7 categorie che si sfideranno sotto il sole per superare i propri limiti.

Protagonista del secondo finesettimana di 105XMasters sarà ‘XM Beach Rugby’: sabato 22 e domenica 23 sono in programma le sfide fra le categorie senior, maschile e femminile, e non mancheranno gare di Touch, Old, Rubgy Inclusivo, Minirugby e altre categorie. In tutto 40 squadre si alterneranno in tre campi da gioco. .C’è attesa nell’ultimo weekend di XMasters anche per la Strong Man, la sfida a colpi di prove di forza fra lanci e sollevamenti di diversi pesi per decretare il più forte della spiaggia.

Per gli amanti del relax e della flessibilità sarà invece possibile fare yoga dalle 6,30. Per i patiti di padel, sarà allestito un campo dedicato da giovedì 20 a domenica 23 luglio con open training, simulazioni e torneo. Non mancheranno i deejay set, dall’aperitivo fino a tarda notte, a cura dello staff di XMasters e di Radio 105, media partner dell’evento che si collegherà in diretta dal Village ogni giorno dalle 18.