Si azzuffano in piazza Diaz: una viene morsa a una guancia

Perdere il controllo fino ad arrivare a mordere una ragazza alla guancia. Deve averla combinata grossa una 19enne che ieri pomeriggio si è vista aggredire a morsi sulla guancia da una donna di 35 anni con cui aveva avuto un acceso diverbio. Le due donne si trovavano in piazza Diaz quando, attorno alle 15.30, hanno iniziato a litigare. Insulti, urla che hanno attirato i passanti intenti a farsi una passeggiata in una giornata anche mite e assolata. Le parole tra le due donne però non sono state sufficienti. La più grande si è avventata sulla più giovane mordendole una guancia. Un morso che l’ha ferita e le ha fatto perdere anche parecchio sangue. Vista la situazione degenerare sono stati chiamati i carabinieri e una pattuglia ha raggiunto le due litiganti separandole. Per la 19enne è stata chiamata una ambulanza della Croce Gialla che ha portato la paziente in pronto soccorso all’ospedale di Torrette. E’ probabile che avrà bisogno di qualche punto per il morso. I carabinieri hanno identificato entrambe ma si procederà alla vicenda su querela di parte. Saranno da chiarire i motivi del litigio che dovrebbero essere legati a qualche gelosia.