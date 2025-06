Si balla fino alle 3 di notte. E i ladri ne approfittano. Abusi di alcol e schiamazzi

Sulla spiaggia di velluto si balla fino alle 3 di notte, i ladri ne approfittano e ripuliscono tre appartamenti. È stata una notte impegnativa per le forze dell’ordine: pioggia di chiamate al 112 per lamentare musica troppo alta, schiamazzi molesti da parte di ragazzini sul lugomare, ma anche furti e abusi di alcool. Carabinieri, polizia, agenti della polizia locale hanno setacciato il lungomare dove gran parte degli stabilimenti hanno organizzato feste approfittando della prima deroga della stagione estiva. Lidi trasformati in una discoteca a cielo aperto dove si è ballato fino alle 3 di notte: alle 2 gli uomini del 118 sono intervenuti con due ambulanze per soccorrere giovani in preda ai fumi dell’alcool. Non è andata meglio a tre famiglie, una di Marzocca e due residenti in centro storico che, al ritorno da una giornata di divertimento si sono ritrovate l’appartamento ripulito dai ignoti. Immediata la chiamata al 118 la polizia è intervenuta e gli agenti hanno constatato i segni di effrazione, ma i bottini sono ancora in corso di quantificazione. Tante le chiamate anche per lamentare la musica troppo alta proveniente dai locali del lungomare e del centro storico dove oggi si chiude l’Adriatic Tattoo & Sport Festival, con musica, stand e divertimento dalle 16 alle 2 di notte. Poliziotti a caccia di ragazzini molesti segnalati in più occasioni al 112, che, all’arrivo degli agenti si erano già dati alla fuga. Problemi anche alla viabilità a causa delle tante persone arrivate in città attratte da eventi e feste: alle 24 c’era ancora la colonna sull’Arceviese in direzione mare. Proteste anche da parte dei residenti di alcuni quartieri in prossimità di centro storico e lungomare che hanno dovuto fare i conti con le auto parcheggiate in barba a cartelli e divieti. E ieri è stata un’altra giornata da bollino rosso con la spiaggia presa d’assalto fin dalle prime ore del mattino. L’estate di Senigallia è solo agli inizi: ci saranno grandi eventi uno dietro l’altro. E speriamo non anche sorprese negative.