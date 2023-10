Si barrica in camera e minaccia di gettarsi

Deve lasciare la stanza, ma la turista si barrica in albergo. È successo ieri pomeriggio, in piazza Rosselli. Protagonista della vicenda, una donna di 35 anni, di origini statunitensi. La ragazza, evidentemente, si trovava in vacanza ad Ancona e di lasciare la città non ci pensava neanche. Sono stati i receptionist dell’hotel a chiamare il numero unico di emergenza 112, dopo che la signora – invitata a lasciare la struttura al termine del soggiorno – aveva iniziato a sbraitare e a battere contro la porta e le pareti della stanza. Gli altri ospiti dell’albergo hanno preso un bello spavento, così come il personale. La situazione non è migliorata neppure con l’arrivo delle volanti. "Signora, per favore, apra la porta" - avrebbero detto gli agenti. Ma lei – secondo quanto trapela – era sempre più inferocita. Così, i poliziotti hanno usato un passepartout e sono entrati. Apriti cielo: lei non ci ha visto più e ha estratto un coltellino svizzero iniziando a prendere a calci e morsi tutto ciò che le capitava attorno: i mobili, il letto e gli stessi poliziotti. Gli agenti hanno fatto per estrarre il taser e l’americana ha lasciato cadere il coltello. Poi, è andata verso il balcone: pare volesse lanciarsi di sotto. Per questo, dopo inutili inviti alla calma, è partita la scossa elettrica, in tutta sicurezza. Sul posto, anche un mezzo della Croce Gialla per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.