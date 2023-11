Si barrica in casa armata di coltello, usano il taser per immobilizzarla

I vicini di casa avevano già chiamato la polizia, nell’arco della giornata, perché una loro dirimpettaia dava segni di squilibrio. All’ora di cena la volante è dovuta tornare in via De Gasperi perché la stessa donna è stata sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio ma ha opposto resistenza quando in casa sono arrivati la polizia locale e la Croce Gialla. Protagonista una 60enne straniera con disturbi mentali. Si è barricata in casa e per raggiungerla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con l’autoscala. In loro supporto la polizia. La donna infatti maneggiava due coltelli, minacciava di farsi del male e non voleva vedere nessuno. Gli agenti sono entrati da un balcone, con i pompieri e davanti alla minaccia dei coltelli l’hanno stordita momentaneamente con il teser.

Poco prima di usarlo ha detto loro: "vi taglio la gola se accendete quel coso, altrimenti giuro che vado di là e mi ammazzo". Altre minacce sono state rivolte ai poliziotti che cercavano di entrare dalla porta: "Vi sgozzo" L’intervento è durato due ore.