Si barrica in cella e dopo aver impugnato una lametta minaccia guardie e detenuti così: "Se vi avvicinate vi taglio la faccia". Parole che sono suonate credibili visto che a pronunciarle, nel carcere di Montacuto, sarebbe stato un affiliato della camorra, 48 anni, napoletano, recluso per scontare una pena per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per quella frase pronunciata il detenuto è a processo per minaccia a pubblico ufficiale. I fatti di cui è accusato risalgono alla vigilia di Natale 2019, quando era recluso come detenuto di alta sicurezza. Stando all’accusa quel giorno non avrebbe voluto far entrare il compagno di cella e così avrebbe impugnato una lametta da barba brandendola davanti ad un agente di sezione, ad un poliziotto sopraggiunto poco dopo e ad alcuni detenuti. I momenti di quella giornata sono stati riferiti ieri in aula, in tribunale, dai due poliziotti della penitenziaria che erano in servizio all’epoca dei fatti. Entrambi sono stati sentiti come testimoni dell’accusa, davanti alla giudice Tiziana Fancello, con l’imputato collegato via video con il carcere di Terni, dove si trova attualmente rinchiuso. Il primo agente ha ricordato che erano le 17.30 "quando il detenuto si è barricato con la lametta in mano, gesticolava e diceva che era pronto a tagliare la faccia a tutti". Chiamata la sorveglianza sono arrivati i rinforzi e solo allora il detenuto è stato immobilizzato "perché ha iniziato a tagliarsi il braccio" ha testimoniato un altro poliziotto. L’imputato, difeso dall’avvocato Michele Zuccaro, ha chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee specificando che non si era barricato in cella. "Volevo andarmene da lì, non rimanere, ci sono tante cose che succedono nel carcere di Ancona che ti portano a reagire così, la lametta l’ho poi appoggiata spontaneamente". Per la difesa l’imputato avrebbe problemi psichici e non sarebbe stato in grado di intendere e di volere quel giorno. La giudice ha rinviato la prossima udienza all’8 maggio per la produzione di una perizia.

ma. ver.