Si celebrano i 250 anni del Vanvitelli, la prima grande archistar della storia

Il 2023 sarà l’anno di Luigi Vanvitelli, la prima vera "archistar" della storia, di cui quest’anno ricorrono 250 anni dalla morte. Allo straordinario architetto capace di segnare un’epoca verranno dedicate iniziative in tutta Italia (è sua la magnifica Reggia di Caserta), e Ancona, inevitabilmente, avrà un ruolo centrale viste le tante testimonianze lasciate da Vanvitelli in città, a partire naturalmente dalla Mole, opera unica nel suo genere. L’assessore alla cultura e al turismo Paolo Marasca annuncia in primo luogo l’organizzazione di un convegno, finanziato dalla Regione, che sarà ospitato a giugno negli straordinari spazi dell’ex lazzaretto. "Nell’occasione – aggiunge Marasca – sarà inaugurato un itinerario turistico vanvitelliano che attraverserà Ancona". Un’iniziativa decisamente azzeccata, visto che solo considerando il tratto compreso tra la Mole e l’Arco Clementino i visitatori percorreranno l’intero ‘waterfront’ (se così possiamo chiamarlo) cittadino.

Ma la Mole non si limiterà ad accogliere il convegno. "E’ previsto un programma di installazioni artistiche contemporanee – rivela l’assessore – che nel corso dell’intero anno ‘dialogheranno’ con l’architettura della Mole. Non possiamo ancora dire i nomi, ma si tratta di artisti italiani e internazionali". In più c’è una ‘chicca’ che farà la gioia di chi ama l’"isola" vanvitelliana e gode nel percorrerne gli incredibili spazi e nello scoprire gli scorci sul mare e sulla città che la struttura è capace di regalare. "In primavera apriremo definitivamente la porta della Mole che dà sul Mandracchio, nel punto dove si trova Baccà". Non un’apertura provvisoria, dunque, ma ‘per sempre’. Insomma, un motivo in più per visitare quest’edificio monumentale che rappresenta un vanto per il capoluogo marchigiano, e per l’intera regione.

Non a caso nella Reggia di Caserta alla conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della morte del grande architetto era presente l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi. Le Marche hanno anche adottato nei mesi scorsi un protocollo d’intesa con la Reggia di Caserta per iniziative integrate che vedano la realizzazione di attività di studio, valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio per la diffusione dell’opera e della figura del grande Maestro. Per l’assessore Biondi "le celebrazioni vanvitelliane sono un nuovo momento di incontro, dove le nostre strade e strategie possono trovare un percorso comune. Si tratta, quindi, di stabilire una rete di relazioni che contribuisca a far conoscere Vanvitelli ad un pubblico più vasto, nelle scuole, tra i visitatori dei nostri territori e tra gli operatori, anche del settore turistico". Nessuna ‘rivalità’ tra Regione e Comune, governati da forze politiche di segno opposto, dunque. Ancona, come il resto delle Marche, è pronta a far conoscere i propri gioielli vanvitelliani all’Italia e al mondo intero. Un’occasione importante, da non sprecare.

Raimondo Montesi