Si cerca Brunella, laghetto svuotato

Sono riprese ieri le ricerche di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara che risulta dispersa dall’alluvione dello scorso 15 settembre. Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Ancona insieme alla Protezione civile hanno lavorato ieri allo svuotamento del terzo laghetto a Trecastelli. Nei mesi scorsi erano stati svuotati gli altri due laghetti presenti nella zona in cui l’acqua si era accumulata su tre depressioni.

"Non vogliamo lasciare niente di intentato, anche per il figlio della donna ancora dispersa, entro la settimana - conclude Patrizietti - contiamo di completare lo svuotamento del terzo laghetto, per poi perlustrarlo". La donna era stata travolta dalla piena, tra le 12 vittime accertate c’è anche la figlia 17enne Noemi. L’altro figlio, il 23enne Simone, è l’unico sopravvissuto all’evento calamitoso: si era aggrappato ad un albero poi era stato tratto in salvo dai soccorritori. A poca distanza dai laghetti, otto giorni dopo l’accaduto, era stato ritrovato il corpo del piccolo Mattia Luconi, trascinato per 13 chilometri. Ricerche che oggi potrebbero fermarsi a causa del maltempo: ieri la Protezione Civile ha diramato un messaggio di allerta meteo valido fino alle 12 di domani. Già dalla tarda mattinata di oggi potrebbero verificarsi deboli piovaschi per divenire diffusi nel pomeriggio con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Un territorio ancora troppo fragile quello di Senigallia ed il suo hinterland dove sono in corso lavori per mettere in sicurezza il fiume. La città attende con ansia l’apertura della passerella ciclopedonale che collega la zona nord a quella sud del centro, l’auspicio è che possa essere inaugurata questo week-end. Si attende anche la partenza dei lavori di escavo nel tratto a ridosso del cuore della città, quello compreso tra i due ponti. Procedono anche l’iter per la realizzazione delle vasche di laminazione, tutti interventi che serviranno per mitigare il rischio esondazione del Misa. La spiaggia di velluto sta pagando il rischio esondazione anche dal punto di vista delle prenotazioni, che crollano in caso di allerta meteo, soprattutto se quest’ultima viene diramata in prossimità del week-end. E proprio a causa del maltempo sabato sono stati annullati gli eventi in programma in centro storico dove gli esercenti sperano in una buona estate, sia dal punto di vista del meteo che da quello delle presenze, per risollevarsi dai danni economici causati dall’alluvione.