Si cerca la dispersa nei laghetti

Partite le operazioni di bonifica dei laghetti in zona Passo Ripe: l’obiettivo è cercare lì, prosciugando quelle paludi di acqua e melma, il corpo dell’ultima dispersa dopo l’alluvione, Brunella Chiù. Ad eseguire il lavoro una squadra della Protezione civile regionale che sta coordinando alcuni volontari della locali sezioni di Barbara, Trecastelli, Ostra Vetere, assieme ad una squadra di professioni esperti dei vigili del fuoco. Gli interventi sono iniziati mercoledì, proprio a cinque mesi dai drammatici fatti del 15 settembre. Sul posto, due giorni fa, erano presenti anche i carabinieri e alcuni tecnici dell’Arpam. Simone Bartolucci, figlio sopravvissuto di Brunella, si è recato a Passo Ripe per seguire da vicino l’evolversi della vicenda. Con lui il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini. La speranza del giovane è quella che la mamma possa essere ritrovata, per darle una degna sepoltura accanto alla sorella di Simone, Noemi, strappata alla vita a soli 17 anni dalla furia del fiume Nevola.