Si cerca un assemblatore per la produzione di mobili

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 181223. Numero Candidati: 1 Qualifica: assemblatore per la produzione in serie di mobili. Codice offerta 164766. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: lavoro dipendente. Azienda operante nel settore del legno con sede a Loreto ricerca 1 addettoaddetta al montaggio ed imballaggio di tavoli, sedie e mobili con esperienza anche minima. Preferibile eta’ compresa tra 25 e 50 anni e domicilio nei comuni limitrofi al comune di Loreto. Richiesta patente b (automunitoa). Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il curriculum a centroimpiegoancona.ido@regione.Marche.it segnalando il codice di riferimento 164766