Si cerca un vetraio per disegni con macchine

Provincia sede lavoro Ancona. Data scadenza: 14/01/24. Numero Candidati: 1. Qualifica: Vetrai. Codice offerta 13513/11. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Ancona. Email: centroimpiegoancona.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it. Telefono: 071/2137532. Descrizione rapporto lavoro: borsa lavoro. L’azienda vetro marche snc, operante ad Osimo nel settore della lavorazione e trasformazione del vetro piano, ricerca n. 1 vetraio- under 65 - disoccupato/a ai sensi del d.Lgs 150/2015 - non percettore di sostegno al reddito (naspi e discoll) - residente nella regione Marche. Mansioni: disegni per macchine cn (controllo numerico), incisione vinile e sabbiatura. Conoscenze informatiche: grafica cad. Tipologia contrattuale: borsa lavoro retribuita - durata 8 mesi - 32 ore settimanali, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Per candidarsi inviare il cv al seguente indirizzo e- mail angela@vetromarchesnc.com, indicando nell’oggetto borsa lavoro loc. 13513/11