Si cercano volontari per la casa museo

Il Comune cerca adulti e giovani per il volontariato civico alla Casa Museo Gaspare Spontini e alla biblioteca La Fornace. "Cultura è crescita. Sostieni la crescita del tuo territorio, iscriviti al volontariato civico". È il messaggio rivolto dall’Amministrazione ai cittadini maggiorenni, cui viene data l’opportunità di iscriversi all’albo del volontariato civico "per svolgere – si sottolinea nella campagna di comunicazione sui social e sul sito istituzionale – attività a favore della nostra comunità". Per la Casa Museo del compositore a Maiolati si vuole garantire un orario di apertura settimanale stabile in cui poter svolgere le visite. Sono necessarie, quindi, delle figure, anche volontarie, dedicate a questo scopo. Si cercano, inoltre, persone che aiutino a garantire l’apertura della biblioteca La Fornace di Moie. "Visto che il complesso "eFFeMMe23" dispone di spazi che possono essere affittati o utilizzati da esterni, associazioni o realtà locali anche al di fuori dell’orario di apertura al pubblico della biblioteca, l’Amministrazione comunale vuole garantire in ogni circostanza una sorveglianza e la presenza di personale". Si può presentare domanda fino al 16 ottobre, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune.