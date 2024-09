Si comincia domani con gli Almamegretta

Un debutto in grande stile per il 18esimo "Adriatico Mediterraneo Festival". La prima giornata, domani (ore 21.30) all’Anfiteatro Romano, avrà come protagonisti gli Almamegretta, che tornano alla ribalta per celebrare i loro primi trent’anni di attività. E’ un concerto in un’esclusiva regionale, che si presenta come il ‘riassunto’ ideale di una carriera che ha portato Raiz e compagni a conquistare riconoscimenti (come le tre Targhe Tenco) e successi, tra dischi e migliaia di concerti in Italia e in vari paesi d’Europa. Il frontman, dall’inconfondibile voce, torna a guidare il gruppo dopo essere stato assai apprezzato dal pubblico nella fiction "Mare Fuori", dove ha interpretato il ruolo di Don Salvatore. La giornata si aprirà all’alba (ore 6) sulla Terrazza Unicorn dell’ex ristorante Passetto con il concerto "Ghost" di Maurizio Mastrini. L’evento più atteso del festival è previsto giovedì (ore 21.30) all’Anfiteatro Romano. E’ il concerto di Eugenio Bennato dal titolo "Musica del Mondo", che sarà aperto dagli Areasud. Il festival quest’anno è dedicato alla Grecia, e tra gli ospiti martedì ci sarà lo scrittore Petros Markaris, creatore del commissario Kostas Charitos, ‘il Montalbano di Atene’. Martedì è anche il giorno del Canzoniere Grecanico Salentino, in concerto all’Anfiteatro Romano (ore 21.30). Mercoledì (ore 19) alla Loggia dei Mercanti. il Premio Adriatico Mediterraneo sarà consegnato al giornalista Matteo Nucci. In serata nella corte della Mole risuonerà la world music dei Persephone. Ad aprire la giornata (ore 6) sarà il concerto ‘Un’alba meravigliosa’ di Raoul Moretti (arpa elettrica & live electronics).