Si conclude oggi il teatro per ragazzi

Si chiude oggi (ore 17) la prima parte della 39esima stagione di teatro per ragazzi curata dal Teatro Giovani - Teatro Pirata. Nella sala ‘Margherita Hack’ di Castelbellino Stazione la compagnia Kosmicomicoteatro porta in scena ‘Pulcetta dal naso rosso’, spettacolo fatto di danza, canzoni dal vivo e teatro visuale. Pulcetta faceva il clown, e nel circo faceva ridere tutti. Un giorno però, accadde qualcosa di inaspettato: il suo naso rosso sparì. Cercò dappertutto, ma inutilmente. Bisognava ritrovarlo! Così Pulcetta iniziò un lungo viaggio, in cui incontrò il fenicottero, le galline, la giraffa e la lumaca con la casa sulle spalle, in cui interrogò il mare, i pesci e la luna, in cui si perse nella foresta. Per scoprire infine che il naso rosso era sempre stato vicino a lui in ogni istante del suo ballare, cantare, ridere.