Si definiscono i lavori di Edma

Un incontro al Castello tra i responsabili della società Edma e i funzionari comunali. È quanto ha programmato l’assessore alla Viabilità, Romolo Cipolletti nella giornata di martedì per stabilire le modifiche alla circolazione stradale che partiranno tra due settimane in conseguenza di nuovi lavori per le sostituzioni delle valvole della rete del gas. Le strade interessate saranno via Marconi, dietro il supermercato Lidl, via Mauri all’incrocio con via Cuneo, via del Tesoro, via IV Novembre all’incrocio con via Leopardi e via Matteotti all’incrocio con via Canonico. Un piano importante e invasivo che, dunque, dovrà prevedere anche una rivisitazione della viabilità. Per questo la necessità di riunire i soggetti preposti attorno ad un tavolo e perfezionare, così, al meglio l’assetto temporaneo della circolazione stradale. Già a settembre Edma era intervenuta per un’analoga operazione in via del Consorzio, all’altezza dell’incrocio con via dell’Industria. Allora era stato disposto il senso unico alternato, regolamentato da movieri e impianto semaforico. L’intero maxi cantiere dovrebbe concludersi entro l’anno, ma inevitabilmente non mancheranno i disagi per residenti e automobilisti che dovranno munirsi di tanta pazienza.