Si è spenta Vanna Roccheggiani "Non potremo mai dimenticarti"

Camerano è in lutto per la scomparsa di Vanna Roccheggiani (nella foto), sorella di Marco, titolare dell’azienda che porta il suo cognome. La sua morte prematura ieri, a 55 anni, ha sconvolto il paese. Responsabile amministrativo della ditta specializzata in impianti di condizionamento lungo la Direttissima del Conero, la cameranese lascia il marito Corrado Buscarini e i suoi tre adorati figli.

"La famiglia Roccheggiani è vicina al Camerano calcio da tanti anni, in più modi. La scomparsa di Vanna è un dolore enorme che ha colpito tutti noi. Un caloroso abbraccio a suo marito Corrado, ai figli Veronica, Alessandro e Leonardo, alla mamma, i fratelli e i parenti tutti. Riposa in pace Vanna, Camerano e il Camerano Calcio non potranno mai dimenticarti", scrivono dal Camerano calcio, uno dei tantissimi messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in queste ore di dolore profondo.

Tutta la città e non solo è stretta a lutto attorno alle due famiglie, stimate e rispettate. In tanti le hanno già dato l’estremo saluto alla camera ardente. I funerali si celebrano oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Camerano.