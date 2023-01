Si è spento il fotografo Andrea Dubbini

di Giacomo Giampieri

"Coglieva degli attimi che gli altri non riuscivano a vedere. La fotografia, i video erano la sua passione. Erano molto più di un hobby. Erano la sua più grande passione. Riusciva a trasmetterci emozioni attraverso le immagini". La voce di Serenella Galeazzi si interrompe. Singhiozza, le lacrime le segnano il volto. Non si dà pace per la scomparsa del suo compagno di vita, Andrea Dubbini. Nessuno si dà pace a Falconara, dove la comunità ha colto con sgomento una notizia inaccettabile. Dubbini si è spento giovedì all’età di 74 anni, dopo aver combattuto tenacemente contro un brutto male. Lo ha fatto con il sorriso, con la determinazione e con lo spirito e la grinta di un leone. Proprio come quegli incantevoli animali che filmava o fotografava quando in passato si recava spesso in Africa per dei mirati safari: "Amava i viaggi, la natura e gli animali – il ricordo della moglie Serenella quando contattata telefonicamente, ieri, dal Carlino –. Credetemi, 24 ore non gli bastavano. Lavorava in un’impresa telefonica, ma quando aveva un attimo di tempo alimentava i suoi interessi". Nove mesi fa, Dubbini era stato colpito da un ictus. Poi ultimamente aveva scoperto un’ulteriore malattia, che hanno reso disperata la sua battaglia per la vita. Si è spento, purtroppo, all’ospedale dell’Inrca di Ancona, lasciando nel dolore la moglie Serenella, i figli Matteo e Tommaso, le nuore Francesca e Tania, i nipoti Niccolò, Filippo, Vittoria e Giacomo, il fratello Aurelio, le cognate Graziella e Assunta, il cognato Antonio ed i parenti tutti. Ieri, presso la Casa funeraria Pieroni, è stata allestita la camera ardente. Oggi alle 14 nella chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario di Falconara si terrà il funerale, prima dell’accompagno della salma al cimitero di Castelferretti. In queste ore così drammatiche, fioccano i ricordi delle persone che hanno conosciuto e amato Andrea Dubbini, tra cui l’amica storica Mary Sperti: "Andrea è stato un amico speciale: ci capivamo senza bisogno di pronunciare parole. È andato via fisicamente, ma non andrà mai via da chi ha imparato con semplicità ad amarlo. Era speciale come pochi, resterà sempre con me, sono certa". E aggiunge, rivolgendosi ad Andrea: "Sei la cosa migliore che abbia incontrato nella mia strada. Il dolore adesso è immenso, ma la tua essenza ci sarà sempre di supporto. Ti voglio un mondo di bene amico. Ora vola alto dove solo tu sai arrivare con semplicità, amore e creatività". La sua arte e il suo impegno per Falconara e per la cultura sono stati costanti. E la comunità non lo dimenticherà.