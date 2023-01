"Si faccia un’alleanza progressista per non regalare la città alla destra"

"Archiviare l’esperienza decennale e fallimentare dell’attuale governo di centro del duo Mancinelli-Simonella e, dall’altro, contenere l’avanzata della destra". Gianluca Quacquarini, consigliere comunale del Gruppo Misto, in passato con il Movimento 5 Stelle e poi con Articolo 1, detta la rotta per la sublimazione del cosiddetto Terzo Polo, a sinistra rispetto a quello nazionale con Calenda e Renzi, spostato molto più al centro. Lui è una delle anime di quel fronte che si dice alternativo al centrosinistra e che ad oggi appare ancora come una creatura magmatica. Siamo a gennaio e i tempi sono piuttosto maturi per presentare candidati alla poltrona di sindaco e coalizioni: "Ad Ancona subito un tavolo politico-programmatico per costruire una forza ampia e unitaria e formare un’Alleanza Progressista e Ambientalista _ auspica Quacquarini _. Senza veti e pregiudiziali reciproche e incrociate, rinnovo l’invito di partecipazione a questo percorso alle forze interessate, Movimento 5 Stelle, Altra Idea di Città e Verdi e a tutte le associazioni, movimenti e singole personalità interessate a questo percorso. Avviamo tutti insieme il confronto programmatico aperto al contributo della città per fare di Ancona una città nuova e diversa". Il messaggio è chiaro, ma forse questa riflessione e gli inviti a partecipare andavano fatti almeno un paio di mesi fa. Mancano meno di cinque mesi al voto e sia a sinistra, come a destra, i candidati indicati per sfidare la Simonella e abbattere la Mancinelli non ci sono. O meglio, Francesco Rubini (Altra Idea di Città) è stato il primo a candidarsi, ma non è detto al 100% se sarà lui a rappresentare il fronte di sinistra. Domani si torna alla piena attività dopo le abbuffate natalizie, i brindisi di Capodanno e il carbone della Befana e proprio domani riprenderanno le trattative a sinistra per creare questo benedetto terzo polo il cui obiettivo sarà battere il centrosinistra al primo turno per accedere al ballottaggio con la destra. Al momento lo scenario è questo, considerato che il polo di sinistra dovrebbe drenare voti al Partito Democratico e ai suoi alleati piuttosto che al centrodestra. Il problema è che a cantare sembra possano esserci troppi galli, a partire dal Movimento Cinque Stelle, probabile forza trainante che però deve ancora fare chiarezza all’interno del partito e dei suoi reali elettori. Entro metà gennaio potrebbe arrivare la fumata bianca.