Si fanno affittare una casa per 200 euro: a processo

Cercavano una casa in affitto e avrebbero indotto la proprietaria, non in grado di intendere e di volere, a fargli un contratto a 200 euro al mese per l’intero immobile ma facendole credere che era solo per una stanza. Così per diversi mesi, una donna con fragilità psichiche alle spalle, ha condiviso l’immobile con due muratori che poi avrebbero fatto entrare in casa altri occupanti. In due sono accusati di circonvenzione d’incapace ma solo uno, un 38enne pachistano, è finito a processo davanti alla giudice Francesca Grassi. L’altro, un connazionale di 49 anni, è irreperibile e la sua posizione è stata stralciata nella fase dell’udienza preliminare. I guai per entrambi, che all’epoca dei fatti avevano un lavoro regolare, sono iniziati a luglio del 2020, quando si sono trasferiti in una abitazione al Cesano, un vecchio casale. Lì hanno trovato l’amministratrice di sostegno della padrona di casa, una donna di 59 anni affetta da una patologia psichica. Non voleva farli entrare e nei loro confronti ha fatto partire una denuncia perché avrebbero raggirato la proprietaria inducendola a fargli fare un contratto di locazione per tutta la casa a 200 euro al mese dopo averla convinta che l’affitto avrebbe riguardato solo una stanza. Si sarebbero quindi approfittati della minorata capacità della donna. Informati i carabinieri del posto era partito l’iter sfociato ora in un processo. In tribunale ieri è stata ascoltata l’amministratrice di sostegno della donna, sua cugina e parte civile nel procedimento con l’avvocato Luca D’Antoni. In aula ha riferito che la parente è rimasta orfana di genitori molto presto e dal 2019 lei ne era l’amministratrice. "Faceva spese folli – ha testimoniato la teste – era arrivata ad acquistare anche una scopa elettrica per 4mila euro. Quando mi sono accorta di questo contratto ho denunciato. Lei non aveva capito che era per tutta la casa, la casa dove viveva e vive anche oggi". Ad accompagnarla a stipulare il contratto sarebbe stato un geometra che però non è a processo. Solo dopo diversi mesi l’amministratrice di sostegno è riuscita a mandare via gli inquilini invalidando il contratto. L’imputato rimasto a processo è difeso dall’avvocato Andrea Reginelli e ha sempre rigettato le accuse sostenendo di aver fatto un contratto regolare, senza essere a conoscenza che la donna non poteva prendere decisioni da sola. A lei i due pachistani erano arrivati tramite un connazionale che aveva avuto come loro un contratto di affitto nella stessa casa. Nel prendere accordi la proprietaria li avrebbe anche incaricati di liberare un magazzino e loro avrebbero fatto anche quel favore. Prossima udienza l’11 novembre per sentire un teste della difesa e l’esame dell’imputato.