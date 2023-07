Si ferisce al torace con la motosega Boscaiolo di 32 anni a Torrette

Un boscaiolo di 32 anni, M. G. le sue iniziali, residente ad Osimo, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto intorno alle ore 13 di ieri in località Rotella, nella prima montagna del territorio di Ascoli Piceno. Il giovane lavoratore è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona in gravi condizioni a seguito dei danni subiti al torace. È infatti in quel punto del corpo che il giovane è stato raggiunto dalla lama della motosega che stava usando e della quale ha perso accidentalmente il controllo.

Le condizioni del boscaiolo sono apparse subito preoccupanti. I colleghi di lavoro, che stavano raccogliendo la legna in sua compagnia, hanno dato l’allarme al 118 e sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, i vigili del fuoco di Ascoli, la Potes di Offida e l’equipaggio della Croce Azzurra di Montalto Marche.

L’elicottero Icaro 02, che è giunto sul posto congiuntamente alle squadre di soccorso di terra, ha fatto scendere con il verricello il tecnico di elisoccorso, il medico anestesista-rianimatore e l’infermiere per assistere il ferito. Il giovane paziente, una volta che è stato stabilizzato e messo sulla barella, è stato trasportato a bordo dell’eliambulanza, sempre mediante l’uso del verricello e quindi portato all’ospedale di Torrette per poter ricevere le cure del caso.