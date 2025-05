Si ferma anche la sanità privata: "Ancora niente rinnovo del contratto"

Sciopero nazionale della Sanità privata ospedaliera e riabilitativa anche nelle Marche, il 22 maggio, con una manifestazione in programma dalle 10 alle 12 nello spiazzo antistante Palazzo Leopardi ad Ancona, sede della Giunta Regionale. "La decisione di indire lo sciopero – spiega una nota dei sindacati – è stata presa a causa della persistente indisponibilità delle parti datoriali ad avviare un confronto costruttivo per il rinnovo dei contratti di lavoro. In particolare, le organizzazioni sindacali denunciano il blocco del contratto nazionale della sanità riabilitativa, fermo da ben 13 anni".

I sindacati ribadiscono la necessità di un riconoscimento adeguato del lavoro svolto dai professionisti della sanità privata, che garantiscono servizi essenziali ai cittadini.

"La scelta di manifestare simbolicamente di fronte la sede della Regione Marche – chiariscono le segreterie regionali di Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl – rappresenta la richiesta unitaria alla Regione di farsi parte attiva nella risoluzione della vertenza sul settore sanità privata ed in particolare l’obbligo di richiedere ai soggetti privati cui affidare l’erogazione di prestazioni sanitarie del nostro SSR, sia in fase di autorizzazione sia durante l’accreditamento, l’applicazione del miglior contratto di settore al fine di ridurre sempre più il dumping salariale con i lavoratori della sanità pubblica".