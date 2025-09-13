Si Fest, raddoppia l’impegno di Hera

Al Si Fest omaggio del Gruppo Hera a Gianni Berengo Gardin all’insegna della sostenibilità. L’impegno a favore del festival è rivolto, oltre che alla mostra open air in piazza Borghesi delle immagini realizzate per la multiutility 20 anni fa dal grande fotografo recentemente scomparso, al sostegno della mostra ‘Hyperborea’ di Eugenia Arbugaeva sugli effetti dei cambiamenti climatici nell’Artico russo. Il Gruppo Hera ha deciso di rendere omaggio al grande fotografo Gianni Berengo Gardin, recentemente scomparso, storico amico del SIFEST, autore del proprio progetto fotografico "Sostenibile", che proprio 20 anni fa esatti raggiungeva tutti i territori del Gruppo con una mostra itinerante nelle principali piazze. Fino a domamni saranno esposte in piazza Borghesi una selezione di 14 foto fra le tante che il maestro Berengo Gardin scattò agli impianti e alle varie attività visibili e invisibili di Hera e con le quali venne realizzato un catalogo i cui proventi andarono a sostegno di un progetto di solidarietà. Ha detto Giuseppe Gagliano direttore centrale comunicazione e relazioni esterne del gruppo Hera: "Per questa edizione del Si Fest, che il Gruppo Hera sostiene con convinzione da anni, abbiamo voluto raddoppiare la nostra presenza con due iniziative dedicate alle azioni per fronteggiare i cambiamenti climatici e per la sostenibilità, due dei temi a cui è rivolto il nostro impegno. La sostenibilità, tema a cui è ispirata la mostra che Gianni Berengo Gardin ci aiutò a realizzare 20 anni fa, è per Hera un impegno fondamentale, quotidiano".

Ermanno Pasolini