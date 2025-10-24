Si fingono carabinieri: anziana li fa scoprire

Ritirano gratta e vinci fortunati, ma erano rubati. Due ucraini beccati e denunciati dai carabinieri per ricettazione. Grazie a una nonnina detective, inoltre, i carabinieri hanno denunciato un finto maresciallo e il suo complice bloccati nel Maceratese.

Il tentativo di truffa a una 86enne jesina: lei però non ci è cascata, e, quando un falso maresciallo, con un complice, si è presenta a casa sua per farsi consegnare tremila euro, lei ha chiamato i carabinieri veri. I militari di Jesi e Castelraimondo hanno denunciato due italiani di 37 e 18 anni, residenti nelle province di Napoli e Caserta, per tentata truffa aggravata ai danni di una pensionata. L’uomo si è qualificato come maresciallo e le ha annunciato che si sarebbe presentato, in borghese, a casa sua, per riscuotere tremila euro tra gioielli e contanti: la somma sarebbe servita a far scarcerare la figlia dell’anziana, arrestata per aver causato un grave incidente. La donna però ha capito che si trattava di una truffa, e, quando il finto maresciallo e il suo complice si sono presentati alla sua porta, ha subito allertato il 112, mettendo in fuga i due, che a bordo di un’auto si sono dileguati.

Scattate le indagini, grazie alla videosorveglianza e ai testimoni, i carabinieri di Castelraimondo sono riusciti a individuare e bloccare l’auto con i due truffatori. Il passeggero ha lanciato dal finestrino un telefono, che è stato recuperato: su di esso era memorizzato l’indirizzo preciso dell’anziana di Jesi. I due sono stati denunciati per tentata truffa aggravata. Per loro è scattato anche il foglio di via obbligatorio, emesso dalla questura di Macerata, su richiesta dei carabinieri.

Due invece le denunce per ricettazione. In azione i carabinieri della compagnia di Jesi, diretta dal Maggiore Elpidio Balsamo, arrivati a due cittadini ucraini: un 35enne già noto alle forze dell’ordine, e residente a Filottrano, e un 45enne incensurato, residente a Rieti. Varie volte i due si erano recati in alcune tabaccherie del centro cittadino, per riscuotere numerose vincite al gratta e vinci, da 50, 100 e 200 euro, con tagliandi acquistati altrove. In totale, per il momento, 600 euro, ma non si esclude il ritiro di altre somme. I tabaccai, insospettiti dalla frequenza con cui i due riuscivano a vincere, hanno allertato i militari, i quali hanno scoperto che i biglietti erano parte della refurtiva di due distinti furti ai danni di altrettante ricevitorie dei Monfalcone, nel goriziano, avvenuti il 12 e 13 settembre scorsi.