Si fingono carabinieri per truffare: dieci segnalazioni in un giorno

Mai come in questo periodo piovono segnalazioni di truffe di finti carabinieri in Valmusone. Dopo l’arresto di due uomini che avevano messo a segno una grossa truffa spacciandosi per tali a Castelfidardo, solo ieri sono arrivate almeno dieci denunce alla stazione dei carabinieri di Osimo e Agugliano. "Siamo i carabinieri. Dobbiamo venire per chiudere la relazione del sinistro stradale che è avvenuto stamattina. Non si impaurisca signora. Dovrebbe venire in Questura ad Ancona, è meglio che veniamo noi, facciamo prima. Oltre a lei ci sono persone più giovani in casa?", è il testo della comunicazione telefonica avvenuta con la potenziale vittima, anziana aguglianese, che però, messa in guardia prima dal nipote, ha dato una risposta precisa. La donna infatti è tra coloro che non sono caduti nella trappola. "Allora chiamo l’avvocato così prima spiegate a lui la situazione", gli ha detto mia zia al telefono, di tutta risposta – racconta -. Da lì il silenzio assoluto. Della telefonata metterei l’accento sulla frase "non si impaurisca", ripetuta più volte, volta a rassicurare la potenziale vittima, sulla domanda se era in casa con persone più giovani e sulla necessità di venire per forza a casa". A Offagna è addirittura il sindaco Ezio Capitani a diramare un appello: "Le forze dell’ordine ci invitano a fare molta attenzione perché siamo sotto attacco dei finti carabinieri. Rivolgersi alla stazione dei carabinieri di Offagna e chiamare il 112 per qualsiasi evenienza". A Castelfidardo lunedì alle 17 nella sala convegni di Sant’Agostino il sindaco ha fissato un incontro con i carabinieri aperto a tutti.