Si fingono fisioterapisti e rubano collana: bloccati

Hanno avvicinato un’anziana falconarese fingendosi fisioterapisti. E, senza darle scampo, le hanno praticato un massaggio al collo, riuscendo in verità nell’intento di strapparle una catenina d’oro, prima di cercare di dileguarsi tra la folla. Cercare, appunto.

Perché sono stati sorpresi dalla pattuglia in borghese della Polizia locale, in servizio in centro, e subito bloccati.

Il risultato: il maltolto restituito alla vittima e i due, un 45enne e un 48enne domiciliati ad Ancona e Rimini, denunciati per furto con destrezza.

È l’operazione effettuata lunedì mattina dagli agenti del Comando di Palazzo Bianchi, in occasione del mercato settimanale. I fatti si sono consumati intorno alle 11.

La signora, 79 anni e residente a Falconara, da via Trieste si stava dirigendo in via Bixio, per un giro d’inizio settimana tra le bancarelle.

Ad un certo punto è stata raggiunta da due sconosciuti, che le hanno proposto di farle un massaggio al collo. Una manipolazione tanto energica da scuoterla, in modo che non si accorgesse dello strappo della catenina.

L’azione è stata fulminea e non ha lasciato nemmeno il tempo alla donna di rifiutare il massaggio e tenerli a distanza, come invece era nelle sue intenzioni. I due si stavano per allontanare, dopo essersi impossessati del monile, quando sono stati raggiunti dai poliziotti in abiti civili, che avevano assistito a tutta la scena.

La Polizia locale li ha così accompagnati al Comando, dove sono stati identificati e denunciati per il reato di furto con destrezza.

I due, la cui professione ufficiale è quella di giostrai, risultano domiciliati nel capoluogo e in Romagna, anche se la residenza vera e propria è registrata in una strada fittizia.

Secondo le ricostruzioni, sembra che fossero accompagnati da un conoscente domiciliato a Bologna, che li attendeva in auto ma che non ha partecipato direttamente alla commissione del reato.

Ora la Polizia locale sta valutando l’adozione di ulteriori provvedimenti per evitare che i due, presumibilmente arrivati a Falconara con l’intento di colpire tra i frequentatori del mercato, possano tornare di nuovo in città.

La 79enne, dopo lo spavento, ha ricevuto indietro la sua catenina d’oro con il ciondolo.

"Ringrazio la Polizia locale per questa nuova operazione, che ha permesso di fermare i due uomini e di tutelare la nostra concittadina – l’intervento del sindaco Stefania Signorini –. La presenza costante di pattuglie in borghese durante il mercato si conferma una strategia vincente per prevenire e stroncare sul nascere i reati predatori".

Giacomo Giampieri