Si finse maresciallo, ora il foglio di via

Truffa del finto maresciallo ai danni di una novantenne: dopo l’arresto da parte dei poliziotti fabrianesi, arriva il foglio di via del questore di Ancona per il 35enne napoletano già ai domiciliari in attesa di processo. Il questore Capocasa ha emesso il foglio di via obbligatorio per tre anni da Fabriano nei confronti dell’uomo che ha già all’attivo numerose truffe analoghe, ma anche estorsioni, rapine e reati di droga. La vittima il 16 ottobre aveva infatti ricevuto la telefonata di un finto ’maresciallo dei Carabinieri’, il quale le aveva detto che in una gioielleria cittadina era stata commessa una rapina e la targa del veicolo degli autori risultava appartenere alla figlia, detenuta in caserma. Quindi era necessario controllare tutto l’oro in suo possesso per escludere che i preziosi che la signora aveva in casa fossero quelli della gioielleria. Il militare in borghese ha ritirato in effetti tutti i gioielli e contanti che la donna aveva, per un valore di oltre 20mila euro, ma fuori ad attenderlo c’erano i poliziotti veri. Trattandosi di un individuo socialmente pericoloso, già destinatario di altra misura di prevenzione, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il questore ha vietato all’uomo di far ritorno nel Comune di Fabriano fino al 2028, pena reclusione e multa.

sa.fe.