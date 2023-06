Si frattura il naso, la diagnosi a Fabriano

Al Pronto Soccorso a Senigallia con il naso rotto, ma la frattura viene diagnosticata a Fabriano. Questo è quello che è successo a un senigalliese, che, dopo essere stato medicato e dimesso, non ha mai smesso di accusare un forte dolore al naso e poi ha ricominciato a sanguinare. L’uomo ha denunciato l’accaduto in un post sui social dove ha concluso con un ‘traete voi le conclusioni’. Lo smembramento dell’ospedale di Senigallia va avanti ormai da anni, mentre altre strutture, come quella di Fabriano si sono rafforzate. Una problematica che è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e da qualche tempo lo dimostrano anche i fatti.

Umberto Solazzi, presidente del Tribunale del malato aveva acceso più volte i riflettori sulle varie problematiche del pronto soccorso, una su tutti, la carenza di personale. Al momento non si parla di rinforzi per la stagione estiva e tutto tace anche riguardo alle Guardie Mediche turistiche che dovrebbero, come sempre, entrare in servizio dal 15 giugno. Problemi che si aggiungono ad altri problemi come quello riguardante le liste di attesa: se per una mammografia all’ospedale di Senigallia si attende più di un anno, a villa Serena a Jesi, struttura convenzionata, lo stesso esame viene fatto dopo dieci giorni dalla chiamata.

Ad affrontare un grave problema sono anche i pazienti non deambulanti che, per raggiungere l’ospedale devono affrontare una viabilità interna disastrosa, con un manto stradale che, in alcuni tratti è diventato impraticabile. Non c’è traccia nemmeno della nuova tac e tutto tace ancora riguardo ad un aumento di prestazione per il reparto di otorinolaringoiatra dove le attese per sottoporsi ad un esame sono ormai bibliche. Per non parlare del Laboratorio Analisi dove le prestazioni sono sempre meno proprio a causa della mancanza di personale.