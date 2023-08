Si getta in mare dopo aver bevuto una bottiglia di vodka: gravissimo

Un ragazzo è gravissimo dopo essersi gettato in mare a Palombina dopo aver bevuto un’intera bottiglia di vodka. Il fatto è accaduto poco dopo le 20. Il giovane, un nordafricano trovato senza documenti e dall’apparente età di 17-18 anni, ha rischiato di morire annegato all’altezza del primo cavalcavia di Palombina Nuova, all’altezza della stazione ferroviaria. Il ragazzo annaspava vistosamente, tanto che dalla spiaggia hanno dato immediatamente l’allarme al 118. Sul posto sono arrivate l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla. Il giovane nordafricano è stato estratto dall’acqua privo di sensi. Sono subito scattate le manovre rianimatore, ma le sue condizioni sono sempre rimaste molto gravi. Il nordafricano è stato intubato ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette in condizioni gravissime.

Meno gravi le condizioni di un uomo che nella piazzetta di Marcelli è stato colpito alla testa da un traliccio montato per inmstallare un palco per uno spettacolo musicale. A causa di una folata di vento, il traliccio lo ha colpito in pieno. L’uomo era seduto sul muretto dietro lo schermo gigante. In piazzetta si sono vissuti atimi di grande concitazione . In quel momento era presente un poliziotto della questura di Ancona fuori servizio, Mauro Silvestri, che ha dovuto allontanare tutti per consentire all’uomo di respirare. Una volta trattato sul posto, è stato trasportato a Torrette. Non è grave. La vigilanza della costa è stata garantita per l’intera giornata anche grazie all’ausilio dell’elicottero della polizia che ha svolto controlli ed esercitazioni dalla Riviera del Conero a Portonovo, attirando l’attenzione e la curiosità di centinaia di bagnanti nell’ambito del progetto "Estate insieme in sicurezza". Un’iniziativa che continua anche dopo Ferragosto, quando gli uomini e le donne del 113 erano stati al Passetto.