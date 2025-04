Si indaga sulle cause. Carambola fra tre auto, tragedia sulla Flaminia: una vittima e due feriti

Le 13 di ieri. La Flaminia, particolarmente trafficata a cavallo delle due Palombina, Nuova (Ancona) e Vecchia (Falconara), si trasforma nel teatro della tragedia. Un incidente gravissimo – le cui cause debbono essere ricostruite con precisione – in cui perderà la vita l’82enne Mario Cantarini. Originario di Montappone, ma trapiantato nell’Anconetano da quasi cinquant’anni dove aveva messo su famiglia. I soccorritori sono piombati sul posto in un lampo, una volta partita la chiamata d’emergenza. L’anziano è stato estratto dalle lamiere e rianimato: purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Oltre alla sua vettura, nella carambola (a tre) sono rimaste coinvolte altre due vetture: una Panda e una Ford C Max.

Dalle prime ricostruzioni sembra che Cantarini stesse procedendo in direzione sud, viaggiando invece a bordo della sua Renault Clio. Si trovava all’altezza delle Poste del quartiere anconetano, ad una manciata di metri dal parcheggio dov’è presente l’ascensore per il mare. Il primo contatto tra i mezzi sarebbe avvenuto tra la Clio e la Panda, guidata da una donna. Dopo quell’urto, la stessa Panda sarebbe finita nella corsia in direzione nord, proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un terzo veicolo. Alla guida della Ford c’era un automobilista che avrebbe riportato alcune contusioni, mentre la donna al volante della Panda è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dov’è arrivata con un codice di media gravità.

A sirene spiegate, si diceva, si sono precipitati i sanitari del 118, l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, l’automedica della Croce Gialla di Falconara e il personale di Ancona Soccorso, oltre ai vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia locale di Ancona. È arrivato anche il comandante, Marco Ivano Caglioti. Ancora non è chiaro cosa possa aver innescato il tamponamento, ma gli agenti stanno provando a chiarire la dinamica. Al momento non sarebbe esclusa l’ipotesi di un malore che potrebbe aver colpito l’82enne, prima dell’incidente. La salma è stata trasportata all’obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Durante le operazioni di soccorso, via Flaminia è rimasta chiusa al traffico nel tratto interessato dal sinistro con deviazioni obbligatorie a Collemarino e Palombina Vecchia. La viabilità è tornata alla normalità poco prima delle 16, quando la strada è stata definitivamente riaperta una volta completate le operazioni. Cantarini aveva lavorato nel settore dell’edilizia. A Montappone, piccolo paese del Fermano, era molto conosciuto, nonostante da tanti anni si fosse trasferito verso il capoluogo marchigiano.