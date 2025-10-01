Si intitola "Orko ingordo", è il nuovo singolo di Roberta Giallo

Si intitola ‘Orko ingordo’ il nuovo ‘inclassificabile’ singolo di Roberta Giallo, cantautrice senigalliese sempre eclettica, sorprendente e imprevedibile.

Il brano racconta in modalità fiabesca i sentimenti contrastanti di una folle passione amorosa, vista come una specie di rapimento ad opera di un orco spaventoso che ‘imprigiona e divora’. Paradossalmente, da un lato si vorrebbe continuare a restare in ostaggio, dall’altro si desidera trovare al più presto la chiave per liberarsi dalla gabbia e fuggire.

"L’amore è la cosa più paradossale che esista – osserva la Giallo -, un sentimento luminoso e oscuro, contrastante e indecifrabile; dentro ci navigano l’infinito e tutti i paradossi della nostra esistenza. Ho scritto questa canzone quando avevo 20 anni ed ero ‘in tempesta, immaginando di essere in preda della peggiore Sindrome di Stoccolma. Nella canzone racconto di un orco innamorato che mi ha rapita e mi tiene in ostaggio: è una specie di strana fiaba, difficile da interpretare anche per me! Quando scrivo l’inconscio rivela strane cose".

Il singolo anticipa il quinto album in studio di Roberta Giallo, ‘Orko ingordo - Canzoni scongelate’, in uscita tra ottobre e novembre. La presentazione in anteprima dell’album avverrà venerdì all’inaugurazione del ‘MEI Meeting’ di Faenza, uno degli eventi più attesi nel mondo della musica indipendente e underground.