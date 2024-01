Si lancia sui binari: 34enne travolta dal treno

Ha deciso di farla finita gettandosi sui binari una 34enne di origine russa, residente a Marotta ma conosciuta in città dove aveva lavorato come barista. Un gesto estremo senza apparenti motivazioni: la donna soffriva di crisi depressive ed era in cura da qualche tempo. Ieri alle 11,37, dal Binario 1 si è lanciata sotto il Frecciarossa in transito alla stazione di Senigallia. Diverse le informazioni trapelate riguardo l’accaduto: prima di togliersi la vita la donna sarebbe stata vista parlare animatamente al telefono e poi, gettarsi sotto il treno in corsa. La salma, già ieri sera, è stata restituita ai familiari dall’Autorità Giudiziaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Senigallia, ma anche gli uomini del Commissariato che hanno piantonato l’area. Le indagini sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria che sta effettuando ulteriori accertamenti e ascoltando eventuali testimoni proprio per poter ricostruire gli ultimi momenti di vita della giovane donna.

Da escludere che ci siano altre persone coinvolte al momento dell’accaduto. A fornire elementi importanti potranno essere i filmati delle telecamere che saranno passati al vaglio degli inquirenti. Una vicenda che ha dell’incredibile per la comunità di Cesano dove la 34enne è vissuta per gran parte della sua vita. Domani i funerali della donna nella chiesa della frazione. Molte le persone che si sono strette al dolore dei familiari che poco dopo le 13 di ieri sono stati raggiunti dalla tragica notizia. La circolazione è stata sospesa sulla linea adriatica con ripercussioni su tutti i treni: tra i primi provvedimenti lo stop a due Intercity Lecce-Milano per cui è stato previsto il termine di corsa a Pesaro. Numerosi i treni coinvolti: il sito di Trenitalia ha stimato per i treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali un ritardo di circa 60 minuti. Alle 13.15 il treno Fr 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25) era fermo a Senigallia dalle 11,37, orario in cui è avvenuta la tragedia. Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale ha terminato la sua corsa ad Ancona alle 15.

Sono stati messi a disposizione dei treni in modo da poter consentire ai passeggeri di raggiungere, anche se con ritardo, la destinazione prevista. Impossibilitati a prendere il treno per rientrare a casa anche numerosi studenti pendolari che, al loro arrivo in stazione hanno dovuto attendere che fossero attivate corse bus tra Rimini – Ancona e Pesaro – Ancona per sopperire al disagio subito.