Si lavora al servizio navetta su gomma. Intanto la pista ciclabile resta un rebus

Comune e Autorità portuale lavorano anche al progetto di servizio navetta su gomma dalla zona stazione-Archi fino al centro. L’idea è quella di attivare un servizio alternativo alla ferrovia con caratteristiche al 100% sostenibili. Un percorso dedicato che passerebbe alle spalle dei palazzi di via Marconi (lato opposto agli archi) per poi collegarsi al Mandracchio, bypassare il Lazzaretto per arrivare fino all’ex stazione marittima. Un progetto annunciato dalla candidata del centrosinistra alle Comunali del 2023, Ida Simonella, che però piace anche al centrodestra e all’Ap. Possibile anche l’inserimento della pista ciclabile che la giunta Silvetti non farà lungo via Marconi, ma forse dentro l’area portuale (congelati fino al termine del 2025 i fondi garantiti dal ministero per quella ciclabile, 1,2 milioni di euro).

Quella provvisoria continua intanto a restare un mistero: c’è, ma in realtà è come se non ci fosse, a rischio e pericolo di ciclisti e persone sul monopattino. Il tratto di via Marconi di fatto è occupato dalla sosta, ma la giunta comunale per ora non sembra orientata a smantellarla. Proprio in quel punto di raccordo agli Archi giovedì un’auto ha travolto un ciclista portato in codice rosso a Torrette.