"Si pagano vacanze e auto, ma le bollette no"

"Non pagare le bollette dell’energia per non rinunciare a vacanze, l’auto nuova o un apparato elettronico di ultima generazione". A segnalare questo fenomeno è il presidente dell’Erap Marche, Saturnino Di Ruscio, a margine della presentazione del bilancio delle attività dell’ente e la previsione per l’anno in corso. Oltre a presentare numeri e programmi, Di Ruscio ha voluto soffermarsi su questo aspetto peculiare. Succede anche questo nella società moderna dove all’allarme dettato da crisi energetica, caro bollette e inflazione galoppante molti rispondono scansando il problema, posticipandolo o addirittura omettendolo. È il caso, ad esempio, di quanto succede nelle Marche. Oltre alla storia recente di un condominio di Fano, i casi più numerosi riguardano la provincia di Ancona. Stiano parlando di condomini gestiti dall’Erap dove gli impianti sono centralizzati e dunque non autonomi. La crisi ha messo in difficoltà molti cittadini, ma tra loro ci sono i virtuosi e i furbetti: "Vorrei precisare, prima di tutto, che non stiamo parlando di alloggi di intervento sociale, dove sono competenti i Comuni _ spiega Di Ruscio _, ma di alloggi gestiti da noi. Accade che al momento di regolarizzare le quote della spesa per l’energia qualcuno ci marci. La spesa è condominiale e va ripartita per i vari condomini, ma al momento di far quadrare i bilanci emerge che qualcuno ha pagato regolarmente le spese e altri invece no. In situazioni del genere, dove uno paga e l’altro no, la patata bollente passa nelle mani del capo condomino che svolge anche il ruolo di amministratore di condominio. È lui che si trova con i soldi mancanti e l’impossibilità di regolarizzare i pagamenti. Tirando sempre di più la corda succede poi che questa si spezza, col risultato che le aziende competenti all’ennesimo avviso andato inascoltato intervengono e staccano le utenze. A pagarne le conseguenze sono tutti, il furbetto che i soldi per le bollette li ha usati per comprarsi un nuovo cellulare e purtroppo anche quello che rispetta le regole. Quando succede una simile situazione noi interveniamo, sia con un’azione ei confronti delle aziende, di solito partecipate dei Comuni, per trovare un accordo, paghiamo e poi applichiamo la riscossione coatta. Insomma, facciamo di tutto per evitare che si arrivi al black-out completo e continuato e cerchiamo di dissuadere gli inquilini irregolari prospettando ulteriori sanzioni". L’ex sindaco di Fermo entra più nel dettaglio e racconta alcune esperienze vissute: "Molti di questi furbetti non vogliono rinunciare al superfluo, ai piaceri senza farsi i conti in tasca. Ho visto personalmente soggetti con tablet di ultima generazione, altri con enormi cani di razza, costosissimi da acquistare e da mantenere. In particolare ho visto gente con auto di lusso, capi firmati, altri non rinunciare alle settimane bianche. Tutto meno che usare quei soldi per pagare le bollette come gli altri. La mia generazione non è stata educata così. Mia madre ha 91 anni e ogni mese tiene pronti i soldi per pagare le bollette e i conti, c’è la parte dedicata ai nipoti e una per se stessa. Il suo bilancio torna sempre".