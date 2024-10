Si picchiano davanti al supermercato. Due donne finiscono nei guai

Insulti e minacce fuori dal supermercato tra due ex amiche per vecchie ruggini: i poliziotti denunciano due quarantenni di origini campane, residenti a Fabriano. Lo scorso week end, nel tardo pomeriggio son arrivate al 112 alcune segnalazioni che parlavano di due donne, che dopo avere litigato, si stavano picchiando. La Volante, sul posto ha trovato le due contendenti che vicino ai loro carrelli pieni della spesa, urlando, si fronteggiavamo minacciosamente. Alcuni clienti avevano anche provato inutilmente, a calmarle. Anche gli agenti hanno impiegato alcuni minuti per riportare alla calma le due donne: una, mostrava un lembo del collo della camicia indossata strappato e ne attribuiva la responsabilità all’altra: la seconda donna evidenziava del rossore sul collo dovuto a una "manata" della prima. Dopo una prolungata mediazione degli agenti le due si sono allontanate con le loro auto. I poliziotti hanno ascoltati i testimoni che però non avevano visto l’origine della zuffa. Il giorno dopo, una di loro, 41enne residente da diversi anni in Fabriano, ha sporto querela per lesioni volontarie accompagnando l’atto con un certificato medico che riportava tre giorni dia prognosi per la "manata". L’indomani, la querelata, 39enne anche lei residente a Fabriano da molto tempo, ha querelato l’antagonista per l’aggressione verbale e le "gravi minacce e offese". Ora se la prima dovrà rispondere di minacce, la seconda di lesioni. Il litigio sarebbe riconducibile a questioni di natura personale tra ex-amiche.