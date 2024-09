"Si poteva evitare. C’è troppa incuria"

"Questa è una sede ultra storica – commenta Marco Amagliani, segretario del circolo di Castelferretti del Pci –. Ora il locale è stato invaso da un metro e mezzo d’acqua e abbiamo danni per migliaia di euro. L’abbiamo mantenuto per decenni con grandi sacrifici, non so quante cose dovremo buttare. Parliamo di un’alluvione, certo. Ma anche dell’incuria della gente e delle pubbliche amministrazioni che si sono succedute e hanno determinato questo. Si poteva prevedere, intervenendo per tempo dove possibile. Non penso sarà l’ultima calamità naturale, sono periodi incerti, per non dire bui, per il nostro clima. S’investa nella prevenzione".