Si premiano i cortometraggi del festival Grifo

Terza e ultima giornata al Teatro Giacconi di Chiaravalle per il Festival internazionale di cortometraggi ‘Grifo’, realizzato dall’associazione culturale Marcheting, in collaborazione con Moviestart production e Gran Galà Italia. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 16, sono in programma il red carpet e la premiazione delle opere vincitrici. La giornata sarà presentata dall’attrice Elena Presti. La competizione, riservata ai cortometraggi di fiction nazionali e internazionali, ha raggiunto ben 1052 iscrizioni da 93 Paesi, inclusi Iran, Usa e Giappone. Le opere sono state visionate e selezionate dalla giuria ufficiale presieduta da Maria Lina Vitturini, presidente della Commissione Pari Opportunità Marche.