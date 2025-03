Si prepara un’estate in musica. Il festival "Spilla" torna sul palco dopo un anno "forzato" di assenza

Ci eravamo lasciati, correva il 2023, con i concerti di Verdena, Vinicio Capossela, Daniel Norgren e Jeremiah Fraites, nella convinzione che la kermesse tornasse l’anno successivo per la diciassettesima edizione. Poi lo scorso anno il nulla. Complice il cambio dell’amministrazione comunale e un riassetto dell’attività legata al settore della cultura e dei grandi eventi, il festival Spilla si è fermato: mettere in piedi una kermesse all’ultimo momento non è nelle corde di Eric Bagnarelli, il creatore del festival, che ha preferito fermarsi. Fino a ieri, quando sulle pagine web di Spilla è comparsa la grafica che annuncia la ripresa. Nulla di più, sia inteso. Bagnarelli è abituato agli "spot". Per il momento l’annuncio della ripresa. Nei prossimi giorni arriveranno le date, i protagonisti e i luoghi che ospiteranno il festival.

Di certo ci sarà spazio per artisti italiani, semmai giovani, e musicisti internazionali. C’è grande curiosità anche sulle sedi della kermesse che ha sempre avuto come suo quartiere generale la corte della Mole Vanvitelliana. Adesso, complici anche i lavori, e un certo desiderio dell’amministrazione di portare in altri luoghi della città le grandi iniziative, è probabile che Spilla possa avere almeno due location: la prima potrebbe essere l’Arena sul Mare allestita per l’estate in porto e poi, sicuramente molto suggestiva, quella dell’Anfiteatro romano.

Ovviamente sono ipotesi perchè molto dipenderà dagli artisti che Bagnarelli deciderà di portare in città. In tutto dovrebbero essere tre concerti, come di consuetudine, sempre che poi non arrivi la sorpresa semmai anche autunnale con un quarto appuntamento.

Soddisfatto l’assessore comunale ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio, che ha sempre creduto nel festival fino ad arrivare all’accordo di queste settimane con la ripresa della kermesse che si dovrebbe tenere a luglio.

Insomma un ulteriore tassello per quella che potrebbe essere, anzi forse già lo è, l’estate più calda sul fronte musicale che la città abbia mai avuto. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’Arena sul Mare ha già in programma i concerti di Max Gazzè, Coma Cose e Cristiano De Andrè. Sempre in porto, a fine luglio, potrebbe arrivare un mini festival dedicato alla musica cantautorale, mentre lo stadio del Conero si appresta ad accogliere la data zero del tour di Zucchero che è in programma il 19 giugno. Il 21 giugno, invece, sarà la volta dei Pinguini Tattici Nucleati e, il 2 luglio, infine, toccherà a Ultimo che ha fatto già registrare il tutto esaurito con oltre 30mila biglietti venduti.

E sembre che non sia finita qui. Le proposte di promoter e produttori per arrivare sui palcoscenici del capoluogo si susseguono e non è escluso che l’estate della musica non regali altre sorprese.

a. q.