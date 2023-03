"Si pubblicizzano le opere fatte, ma nessuno parla delle criticità"

"Diverse gigantografie in cui pubblicizzano opere fatte o da fare, ma delle criticità nessuno ne parla". La candidata a sindaco per Falconara Libertas, Anna Grasso punta il dito contro l’amministrazione comunale: "Due esempi che dimostrano come Falconara, negli ultimi 15 anni, è stata presentata in una duplice veste – dice la commissaria di Polizia locale in servizio al Comando di Jesi –: quella scintillante apparsa sui giornali e quella che, invece, è rimasta più nascosta. Noi vogliamo parlare di quest’ultima. Nel 2023 a Falconara c’è una via, via della Tecnica, in cui per buona parte non esiste una rete fognaria pubblica. E così anche la pubblica illuminazione. Già proprio così. Se da una parte viene mostrata una cittadina interessata da opere avveniristiche, dall’altra ci sono famiglie e attività economiche che vivono al limite della decenza". Continua Grasso: "Vivendo a Falconara, spesso passeggio e osservo la mia città ed in particolare alcuni angoli, ma soprattutto ascolto i falconaresi e le loro istanze. Di queste mi ha colpito una in particolare, a Castelferretti: il totale abbandono in cui versano i bagni pubblici situati in via della Stazione, mentre a Falconara centro mancano totalmente. È semplicemente scandaloso", accusa. La promessa agli elettori: "Falconara Libertas darà alla nostra città quei servizi essenziali necessari per una comunità civile".