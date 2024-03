Si punta all’anello filoviario: "Bus pure sotto la galleria"

"Disincentivare al massimo l’uso dell’auto per arrivare in centro. Stiamo gettando le basi per un vero anello filoviario che veda il ritorno dei bus anche sotto la galleria del Risorgimento. Serviranno anche spazi di sosta lungo il percorso per svolgere il ruolo di aree scambiatrici". Giorgio Luzi, dal 2022 alla guida di Mobilità&Parcheggi (che tra una decina di giorni al massimo cambierà nome in Ancona Servizi spa) e ora anche Ad di Conerobus, sogna una rivoluzione della mobilità urbana per il capoluogo delle Marche: "Non è un sogno, ma una realtà assolutamente fattibile – puntualizza Luzi – Non dimentichiamo che sono a disposizione oltre 10 milioni per l’anello filoviario (procedura pensata, avviata e portata avanti dall’ex assessore e candidata alle comunali del maggio ‘23 Ida Simonella, ndr) e già abbiamo i nuovi filobus, ben 4. L’idea a cui stiamo lavorando è elettrificare la linea ad anello che parta e arrivi da piazza Ugo Bassi attraverso il viadotto della Ricostruzione, via Martiri della Resistenza, la galleria del Risorgimento, piazza Cavour, piazza Kennedy, Archi e stazione ferroviaria prima di tornare al Piano. Nel primo tratto, fino alla galleria compresa, la linea filoviaria non esiste, va rimontata e allora con un sistema di navette sarebbe tutto più semplice. Con un sistema di trasporto elettrico che funziona sarebbe più facile convincere l’utente a scegliere il bus piuttosto che l’auto, abbassando il caso viario e la domanda di sosta".

All’interno del progetto viario entrerebbero due siti fondamentali per la mobilità cittadina: l’autostazione Verrocchio per i bus extraurbani in arrivo da nord e il mercato del Piano per quelli da sud. I due siti, quando saranno completati e pronti a entrare in servizio, saranno sicuramente collegati alla rete filoviaria il cui compito sarà quello di rivoluzionare il sistema di trasporto. Un altro tassello di quel progetto è, quello sì ancora, un altro sogno che però il manager di Ancona Servizi vive a occhi aperti: "Sarebbero necessarie delle aree di sosta lungo il percorso dell’anello filoviario che prima le ho descritto – spiega al Carlino Giorgio Luzi – dei parcheggi scambiatori fuori dal centro urbano dove gli utenti/automobilisti potrebbero arrivare lasciando comodamente l’auto. Ne servirebbe almeno uno simile a quello degli Archi che adesso sta funzionando molto bene. In zona Vallemiano? Non lo so, certo dovrebbe essere realizzato da quelle parti".

