Si punta anche a 60 stalli a raso in piazza Pertini

L’amministrazione comunale e la sua fame di posti auto. Oltre ai 120 che saranno realizzati al porto e ai 90-100 che scaturiranno dalla rivisitazione progettuale del San Martino, la giunta inserisce nel Pums anche i circa 60 stalli a raso in piazza Pertini, sopra il maxi parcheggio: "Sosta veloce, ma soprattutto tutela nei confronti dei residenti che hanno bisogno di aree dedicate _ sostiene il sindaco Daniele Silvetti _. In proiezione futura in quella zona di centro urbano aumenterà drasticamente la richiesta di aree di sosta. In questo periodo stiamo avendo degli incontri con la società che gestisce il parcheggio Stamira per arrivare a un accordo, ma la nostra intenzione è di sfruttare una parte di piazza Pertini con la sosta rapida, cosiddetta ‘produttiva’. In uno spazio ristretto ci sono tre cantieri importanti che nel giro di pochi anni garantirà nuova urbanizzazione. Al Palaveneto è partita la demolizione, il condominio ‘green’ all’ex Stracca (tra via Montebello e via Curtatone, ndr.) è in fase di realizzazione e presto partiranno i lavori anche per la nuova sede Inail. Proprio nei giorni scorsi ho avuto un’interlocuzione in tal senso con la dirigenza dell’ente che mi ha confermato l’imminente avvio delle procedure". Di fatto la nuova sede unificata Inail di via Curtatone sarà dirimpetto sia al Palaveneto che al nuovo condominio sorto sulle ceneri del vecchio istituto di ragioneria. Per i residenti di quel territorio sono e saranno ancora mesi e anni di difficile convivenza con i cantieri.