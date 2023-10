Si respira ancora l’aria di Corelli. Omaggio al principe dei tenori: "Franco, la città e la sua casa"

Le arie interpretate dalla sua voce che si sono diffuse già dalla prima mattina, fuori dal teatro delle Muse, poi gli incontri al ridotto per parlare di lui e ricordarne la lunga carriera di tenore, i video dei suoi concerti proiettati nella fascia pomeridiana e un ritrovo tra gli amici e i familiari sotto la casa dove è nato, agli Archi. La città ha reso omaggio ieri a Franco Corelli, il principe dei tenori che ha fatto conoscere il nome della Dorica nei teatri più importanti del mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York. Ieri ricadeva il ventennale della sua morte, avvenuta il 29 ottobre del 2003, e l’amministrazione comunale, insieme alla Fondazione Teatro delle Muse, ha istituito una giornata commemorativa che ha percorso le tappe più importanti della sua carriera iniziata quando aveva 30 anni. Suggestivo il ritrovo sotto la sua casa, in via Mamiani 14, casa Corelli e dove dallo scorso anno il Comune, all’unanimità del consiglio comunale, ha fatto mettere una targa per rendere visibile lo stabile dove un tempo il tenore ha vissuto con tutta la sua famiglia. "Non è proprio la casa dove è nato Franco – ha ricordato Franca Emett, nipote (sua mamma era la figlia del fratello della mamma di Corelli) – perché era stata bombardata ma poi lui aveva acquistato un immobile vicino e aveva fatto costruire questo palazzo dove sono tornati a vivere i suoi familiari. Aveva disegnato lui il progetto, era geometra, e lo aveva fatto con un progetto già all’avanguardia perché aveva incluso un portiere. Anche la scelta dei materiali era stata curata, è tutto marmo. Io e Franco giocavamo proprio qua dietro agli Archi. Lui ha abitato con mia mamma fino all’età di 15 anni". Al civico 14 di via Mamiani non abita più nessun Corelli ma la famiglia ha mantenuto alcuni appartamenti di proprietà dati in affitto. Sotto casa Corelli ieri c’era anche un soprano, Cristina Corradini, organizzatrice di eventi e direttore artistico. E’ stata lei ad organizzare il momento "Dialoghi su Corelli", per far ritrovare amici e familiari del tenore, alle 11.30. Corradini ha fatto ascoltare un messaggio audio che il tenore Andrea Bocelli ha fatto recapitare alla città di Ancona per il 20esimo anno dalla morte di Corelli. "nella vita esistono colpi di fulmine – ha detto Bocelli, all’estero per impegni di lavoro – il mio è stato l’incontro con la voce di Franco. Da quel momento ho sognato solo di cantare nella sua maniera, di imitarlo in tutto per tutto. Quando l’ho incontrato in un master class a Torino lui se ne è accorto in pochi secondi. Da lì abbiamo iniziato un rapporto di studio, io lo raggiungevo a Milano e a Madonna di Campiglio, per studiare. E’ stato un rapporto di affetto durato per tutto il resto della sua vita. Lo porto nel cuore, non passa settimana che non senta sue registrazioni".

A fare gli onori di casa per il Comune ieri c’era il presidente del consiglio comunale. "Per celebrare Corelli userei questa frase dello scrittore Henry Miller – ha osservato Simone Pizzi – che diceva l’arte non serve a nulla tranne che a mostrare il senso della vita. Corelli è stato un illustre cittadino anconetano e la città gli è grata e deve mantenere viva la sua memoria". Presente anche Antonio Lucarini, ex assessore alla cultura e il cugino Marco Corelli che ha ricordato come "Franco prima di esibirsi si chiudeva in camerino per truccarsi e non voleva nessuno".