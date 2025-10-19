Si riaccende il cinema al teatrino Campana

Riprendono le proiezioni cinematografiche ad Osimo. Il Comune, tramite la Asso, azienda speciale comunale che segue anche i servizi culturali, in collaborazione con l’Istituto Campana per l’istruzione permanente, propone una programmazione intensa, che partirà giovedì e terminerà a maggio, con calendario delle pellicole affidato alla Niche srl. "Ringrazio la presidente del Campana, Gilberta Giacchetti, per la disponibilità a collaborare: partiamo dal 23 ottobre, tutte le settimane dal giovedì al lunedì, una programmazione che ci accompagnerà per tutta la stagione invernale e primaverile. Osimo incrementa la sua anima culturale e propone occasioni di svago per frequentare il nostro bellissimo centro storico – ha commentato la sindaca Michela Glorio, ieri alla presentazione in Sala Vivarini. L’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini ha spiegato: "L’offerta culturale si arricchisce ulteriormente grazie alla partnership tra Asso e Comune – proprietari del videoproiettore acquistato nel 2023 – il Campana titolare della location e la Niche Srl che segue la programmazione del cinema. Questa programmazione era incompatibile con quella teatrale, e per questo non verrà riproposta alla Nuova Fenice come l’anno scorso. Il teatro comunale sarà dedicato alle stagioni di prosa, sinfonica e musica, mentre il teatrino Campana avrà una doppia anima teatrale e cinematografica: sarà un valore aggiunto per la nostra città, che da tempo, dopo tantissimi anni di assenza, aveva manifestato la necessità di riavere una sala. Negli ultimi anni c’è stata una riscoperta delle piccole sale, e quindi possiamo essere fiduciosi sulla riuscita di questa proposta".

Giacchetti ha aggiunto: "Saremo di nuovo al teatrino Campana per proseguire la rassegna iniziata l’anno scorso in collaborazione con Comune e Asso. L’ingresso non è dal Palazzo principale, dove sono in corso i lavori di restauro, ma da via San Francesco: la biglietteria sarà sul posto, e la location è molto bella, con 140 posti disponibili. Ci attendiamo un grande successo, come l’anno scorso. Il Campana è il principale istituto culturale della città, ed è lieto di collaborare col Comune per proposte a favore della sua comunità di riferimento". Nicola Verolini, titolare della Niche, ha aggiunto: "Inizieremo con ’La vita va così’ di Riccardo Milani. Per il debutto abbiamo scelto un film popolare per raggiungere più persone possibili, poi cercheremo di puntare anche a un target più alto, ma non mancheranno proiezioni Disney dedicate ai più piccoli. Cercheremo di proporre quando possibile un doppio titolo lungo tutto il weekend".

Silvia Santini