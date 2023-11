Si ribalta con l’auto, donna all’ospedale

Si sono vissuti momenti di paura, ieri pomeriggio, in via VIII Marzo, non troppo distante dal parcheggio a gradoni a causa di un incidente. Protagonista una donna che si è ribaltata con la propria auto ed è stata condotta in ospedale dalla Croce Gialla di Ancona, per fortuna senza riportare conseguenze serie ma ugualmente per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre ai sanitari e ai medici, anche i vigili del fuoco per compiere le operazioni di messa in sicurezza della strada e rimozione del veicolo malconcio. È arrivata anche una pattuglia della Polizia locale di Falconara in supporto e per gestire la viabilità. Restano tutte da chiarire le cause dell’incidente. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la vettura condotta dalla signora potrebbe essere stata urtata da un’altra auto, prima di centrare un cordolo e ribaltarsi seppure a velocità ridotta. Ma, si diceva, saranno i rilievi a stabilire con esattezza cos’è accaduto. Inevitabili i disagi al traffico, prima del regolare ripristino della circolazione nella strada che scorre sotto il borgo di Falconara Alta. La donna non avrebbe riportato problemi gravi, ma resta un grande spavento per un pomeriggio da dimenticare in fretta.