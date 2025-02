Si ribella ai carabinieri e ne morde uno alla mano

Ubriaco e in stato d’agitazione si scaglia contro i carabinieri rimasti contusi a seguito di una caduta durante la colluttazione: uno dei miliari è stato anche morso a una mano. È accaduto nella notte nei pressi della Banchina Nazario Sauro, in porto. Protagonista un 35enne richiedente asilo senegalese denunciato dai militari del Nucleo Radiomobile di Ancona per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ubriachezza. L’uomo, che era molto agitato, si è posizionato davanti l’autoradio e scagliato subito contro i carabinieri che lo hanno immobilizzato dopo una colluttazione. Poi è stato immobilizzato e sedato in caserma e trasferito precauzionalmente all’ospedale di Torrette ad Ancona da cui è stato dimesso in perfette condizioni. Assistiti in ospedale anche i carabinieri per il morso a una mano e le contusioni.