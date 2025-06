Si ribella allo sfratto, si barrica in casa. Con un coltello ferisce un carabiniere

Arriva lo sfratto esecutivo, lui noto 79enne jesino, G.C. si barrica nel suo vecchio ufficio e si scaglia contro gli ufficiali giudiziari che dovevano procedere. Impauriti questi hanno allertato i carabinieri. Entrati nell’appartamento è scoppiata una colluttazione con i carabinieri. Uno è rimasto ferito, mentre l’anziano si era cosparso di benzina, lanciandola anche in strada. Ferito lui stesso dal coltello che impugnava, alla testa e a un braccio, ha tenuto sotto scacco le forze dell’ordine per quasi quattro ore, bloccando per lo stesso tempo la centrale via Gramsci fino a consegnarsi a carabinieri e polizia locale nonché ai sanitari che lo hanno medicato sul posto per poi trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. Una mattinata d’inferno ieri a Jesi.

L’allarme è scattato alle 10 quando alla porta del pensionato, ex titolare di un’agenzia immobiliare chiusa da alcuni anni, ha bussato l’ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo. L’ex imprenditore si è subito rifiutato di lasciare il suo storico ufficio barricandosi in casa. "Non entrate, non entrate, ho buttato la benzina dappertutto e adesso gli do fuoco" urlava l’anziano, che avrebbe gettato anche parte del liquido infiammabile dalla finestra del palazzo. L’uomo minacciava di dare fuoco a tutto se solamente qualcuno si fosse avvicinato. La tensione ormai si tagliava a fette. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia. Gli uomini delle forze dell’ordine in assetto anti sommossa, hanno circondato l’edificio. A un primo tentativo di irruzione nell’appartamento, il 79enne ha reagito nel peggiore dei modi. E’ nata una colluttazione con i carabinieri.

L’uomo era armato di coltello che brandiva urlando ai militari di non avvicinarsi. Nella colluttazione un carabiniere è rimasto ferito all’avambraccio. Il militare, in servizio alla stazione di Castelplanio, ieri pomeriggio è stato visitato. L’esito degli accertamenti medici non è dei migliori: dovrà fare un piccolo intervento per verificare che non abbia subito lesioni a tendini e muscoli. Anche il 79enne è rimasto ferito al volto, probabilmente perdendo l’equilibrio mentre tentava di allontanare da sè i carabinieri. L’anziano non si è perso d’animo e si è barricato in casa tenendo tutti col fiato sospeso. A quel punto i carabinieri hanno fatto intervenire due negoziatori, cercando di intavolare una discussione con lui. L’uomo aveva già riempito la soglia dl suo appartamento di bottiglie di benzina pronte a essere incendiate.

Dopo oltre tre ore di colloqui serrati, il 79enne si è convinto a uscire e a deporre le armi. Si è fatto curare al volto dai sanitari del 118 presenti con un’ambulanza in strada ed è stato poi portato all’ospedale Carlo Urbani dove, verificate le sue condizioni mentali precarie, è stato ricoverato in psichiatria, piantonato. La polizia ora lo denuncerà. "Quanto accaduto stamani in Via Gramsci meriterà ogni approfondimento da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’intervento. Daremo ogni nostro supporto". Così il sindaco di Lorenzo Fiordelmondo in una nota.

"In questo momento - prosegue il sindaco di Jesi - desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine intervenute, ai Vigili del fuoco e alla nostra Polizia locale. Rivolgo un augurio di pronta e completa guarigione al carabiniere ferito durante l’intervento".