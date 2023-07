Si ride con la Minaccioni alle Cave off "I consigli di Ferilli per affrontare i maschi"

È una delle più brave comiche italiane e dal vivo Paola Minaccioni è molto meglio. Minaccioni torna ai piedi del Conero: stasera è al parco della Repubblica di Sirolo, 21.30, in un monologo che ci porta in un universo paradossale, un flusso di coscienza in cui racconta aneddoti personali, servendosi dei suoi personaggi. Uno spaccato dei nostri tempi sulle relazioni, sugli amori e sull’eterno conflitto ‘uomo-donna’, parlando pure di razzisti e omofobi inconsapevoli, o di richieste assurde dei fan. Lo spettacolo "Dal vivo sono molto meglio" è diretto da Paola Rota e si inserisce nella rassegna "Sirolo è il teatro – Le Cave off", organizzata da ‘Bottega teatro Marche’ col Comune di Sirolo.

Minaccioni, è felice di tornare nelle Marche?

"Sì, uno dei miei primi spettacoli venne prodotto dallo stabile delle Marche. Ho girato molto questa regione, che ha una lunga tradizione teatrale. È una terra connotata da una forte operosità, una di quelle regioni che conserva la sua artigianalità. Poi, ad Ancona, ho una cara amica. E vogliamo parlare delle scarpe marchigiane?".

Parliamo di Ramona, la fashion stylist marchigiana…

"È uno dei miei personaggi, ma oggi non ci sarà. Ramona nasce su un treno: nella carrozza, accanto a me, c’erano degli hair stylit marchigiani che parlavano di stile in modo verace".

Cosa dobbiamo aspettarci, stasera?

"Uso il pretesto della mia separazione per mettere in luce l’assurdità della società in cui viviamo. Parlo dei rimedi a cui ho fatto ricorso: la meditazione online, il conforto degli amici, la telefonista rumena mentre cerco un fidanzato in rete".

Nel viaggio, interpreterà Giorgia Meloni, Sabrina Ferilli e Loredana Bertè…

"Mi diranno come affrontare i maschi: la Ferilli punta sul sexy, la Meloni dice che l’uomo va preso per i fornelli e la Bertè mi spingerà a trasgredire. Parlerò pure di vaccini e di come viviamo l’invecchiamento".

Ha paura di invecchiare?

"Nessuno ne è contento, ma non ho paura: non c’è alternativa".

La cosa più assurda che le sia successa?

"Oh, davvero tante. Un fan mi chiese una foto mentre ero nel traffico, sul motorino, col casco. Un’altra volta, ero in ospedale per una risonanza, col camicione verde addosso, e un ammiratore volle a tutti i costi un selfie. Un altro me lo chiese all’uscita dalla piscina: avevo i capelli con la riga in mezzo e il trucco colato, ma non puoi dire di no al pubblico".

Nicolò Moricci