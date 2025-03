Si ride con "Sono Qui per Caos"

Stand-up comedian, autore, performer teatrale, chimico e divulgatore scientifico di grandissima popolarità sul web. In una parola Barbascura X, che questa sera (ore 21) porta al Teatro delle Muse di Ancona il suo nuovo spettacolo ‘Sono Qui per Caos’, un racconto scientifico sull’assoluta casualità dell’esistenza.

Il titolo gioca sull’assonanza con la frase ‘sono qui per caso’, semplicemente invertendo due lettere. Dopo il successo di ‘Amore Bestiale’, un testo che affrontava i modi, spesso davvero particolari, con cui gli esseri viventi si riproducono, il celebre youtuber ha alzato il tiro, decidendo di parlare di un tema importante come l’evoluzione. Naturalmente alla sua maniera, con molta ironia. Barbascura X parte proprio dall’inizio, addirittura dalla particella (soprannominata Ugo) che ha scatenato il big bang. Il comico-divulgatore riversa quindi sul pubblico una serie di osservazioni scientifiche, aneddoti e battute che suscitano negli spettatori divertimento, ma anche curiosità.

Come è ormai sua abitudine Barbascura mette in luce la rigorosa casualità della natura, e tenta di togliere all’essere umano quello scettro di specie migliore del quale si è arbitrariamente appropriata. Stavolta persegue tale obiettivo anche attraverso riferimenti mordaci all’attualità, brevi e pungenti, ma in grado di colpire nel segno. I monologhi si alternano a contributi video, così da riprodurre il format che tanto successo ha avuto su YouTube. Fondamentale è l’interazione con il pubblico, capace di dare vita a momenti decisamente divertenti.

L’atmosfera comica pervade l’intero spettacolo, tranne gli ultimi minuti. ‘Sono qui per Caos si conclude con una considerazione quasi filosofica, ma dalle basi ovviamente scientifiche. Barbascura si domanda quanto conti chiedersi chi siamo. Dove risiedono l’anima e l’identità di ognuno di noi? Se siamo solo una massa di cellule, ognuna interessata al proprio funzionamento, ha davvero valore rispondere a questa domanda? Interrogativi ‘esistenziali’ che nulla tolgono alla carica comica dello spettacolo. In ogni caso, il protagonista risolve il dilemma affermando che non importa davvero a nessuno chi siamo. L’importante è funzionare bene e sopravvivere.

