Si ride sulla spiaggia di Senigallia con la prima stand up comedy

Inizia nel segno del divertimento l’estate ai Bagni M48 Fred Bar di Senigallia, sul lungomare Marconi. Venerdì (ore 21) infatti arriverà il primo spettacolo di stand up comedy di sempre sulla spiaggia di velluto. Si tratta dell’ ‘Open Mic’ promosso da Stand-Up Revolution, che porterà sulla sabbia di Fred Bar un’irriverente parata di comici condotta dall’MC Giovanni Spadoni e composta da Maurizio Calvari, Francesco Capodaglio, Matteo Foglia, Francesco Ghiotti, Alessandro Marini, Ezio Testa e Stefano Vinciarelli. I comici si avvicenderanno sul palco per sorprendere il pubblico con battute folgoranti e performance inaspettate, fortemente consigliate a un pubblico maggiorenne. La stand-up comedy è una forma di spettacolo semrpe più apprezzata dal pubblico italiano. La ‘formula’ è quella in cui un comico si esibisce ‘in piedi"’(in inglese stand-up) davanti a un pubblico, normalmente rivolgendosi direttamente a esso, senza la quarta parete. Di qui il nome di ‘stand-up comedian’ atttribuito a chi pratica questa particolare forma di umorismo. Un’occasione unica per ridere di gusto e con gusto, grazie ad alcuni tra i migliori stand-up comedian marchigiani e alle proposte di Fred Bar, che per l’occasione proporrà delle gustose novità oltre al solito menù con aperitivo e cena fino alle 21, a seguire, bar e spettacolo. Info e prenotazioni: 338 373 8660. Con i comici della stand up comedy si apre ufficialmente la stagione dei Bagni M48 Fred Bar, che da venerd’ resterà aperto tutti i giorni e proporrà per l’intera estate appuntamenti da non perdere, tra cui il tributo a Pino Daniele con il concerto live della Macapea Acustic Band del 13 giugno e la cena mare/monti sulla spiaggia in collaborazione con il ristorante Il Conventino di Monteciccardo di sabato 21 giugno. Per restare aggiornati su tutti i prossimi eventi si può consultare la pagina Facebook dei Bagni M48 Fred Bar. Il locale si trova in una posizione a dir poco ‘strategica, a soli cinquanta metri dalla Rotonda a Mare, vero e proprio simbolo della città. Inaugurato nel 2017 da Michele Mercanti, il Fred Bar propone colazioni, snack, aperitivi e tavola fredda di grande qualità, con la possibilità di scegliere se restare con i piedi sulla sabbia o salire sulla suggestiva terrazza panoramica con vista mozzafiato sulla riviera del Conero.